Спортивный центр Техванди использует инновации на благо тренировок

Спортивный центр Техванди тестирует сбор и обработку различных данных о тренировках и здоровье, чтобы сделать тренировки еще эффективнее и тем самым улучшать результаты спортсменов.

По словам Кристьяна Кариса, члена правления фонда Tehvandi Spordikeskus, центр с удовольствием экспериментирует с различными инновационными идеями. «Одним из важных вопросов на будущее для нас является развитие тренировок. Как крупный центр, мы пытаемся создать возможности для того, чтобы спорт в будущем тоже образно говоря стал умнее», – сказал Карис.

Хотя сейчас практически любые смарт-часы могут измерять пульс, содержание кислорода в крови, потребление калорий и пр., немногие выходят в мир IoT, то есть в системы, где эти данные со смарт-часов в режиме реального времени пересылаются в следующие устройства, в которых их анализируют и предлагают новые выводы относительно тренировок. «Мы уже начали пилотные проекты по этой теме», – сказал Карис.

С большими данными тренировки будут эффективнее

Например, в комнатах спортсменов были установлены датчики для измерения уровня шума, света и содержания CO2 в воздухе, чтобы картировать то, насколько эта среда хороша для отдыха спортсмена. «При этом в последние годы смарт-часы уже развились до такой степени, что сами почти все это измеряют», – сказал Карис. – «Следующий шаг – попытаться интегрировать смарт-часы и другие тренировочные данные в единую среду, чтобы они вместе доходили до тренера, создавая уже новые выводы и ценности».

В сотрудничестве с Telia и университетами планируется создать виртуальную среду, куда, образно говоря, будут поступать данные с разных устройств или датчиков, и на выходе будут уже обработанные данные, в соответствии с тем, какая информация в настоящее время нужна спортсменам и тренерам. По словам Кариса, у Telia уже есть такая программная база , но ее нужно лучше подогнать под потребности тренеров.

Долгосрочная цель — на основе анализа таких больших данных делать финальные выводы о том, какие тренировки лучше подходят для людей с разными физическими показателями. «Можно провести параллели с персональной медициной, в спорте мы тоже хотим двигаться в этом направлении. Лучшие спортсмены уже живут в этом мире, но мы хотим предложить эти возможности на более раннем этапе, когда молодые только начинают более серьезно тренироваться», – сказал Карис. Кроме того, такой анализ позволит лучше предотвращать травмы.

Целью в ближайшем будущем является создание спортивной инновационной игровой площадки на базе спортивного центра Кяэрику, где соберутся представители частного сектора, такие как Telia или стартапы, спортивные ученые и спортсмены, чтобы эстонский спорт мог идти в ногу с разработками в сфере ИТ.

Безусловно, отличным подспорьем в анализе больших данных и молниеносном перемещении информации из одного места в другое станет сеть 5G, которой ждут и в фонде, а именно в спортивном центре Кяэрику. Тогда тренер из Испании, например, сможет в режиме реального времени следить за показателями спортсмена, тренирующегося вКяэрику, и при необходимости быстро давать советы.

Своих ИТ-специалистов в штате больше нет

В самом спортивном центре Техванди больше нет ИТ-специалистов, которые занимались бы такими интересными инновационными темами. Правда, есть еще люди для физической прокладки кабеля, но все программные решения закупаются у Telia, как и облачный сервис для хранения данных.

Фонд Tehvandi Spordikeskus включает в себя три центра в разных местах, для интеграции которых в один хорошо функционирующий центр в Telia созданы специальные решения – различные интерфейсы, удаленное администрирование, доступ для третьих лиц. Кроме того, для спортивного центра очень важны требования кибербезопасности.