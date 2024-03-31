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MyBee

31 марта 2024 в 18:32









MyBee: владение автомобилем теряет актуальность, люди все чаще выбирают аренду

Собственный автомобиль на протяжении десятилетий был синонимом свободы и комфорта, но появление альтернативных вариантов существенно меняет его значение. С каждым годом растет популярность гибкой, удобной альтернативы, избавляющей от забот по содержанию автомобиля – услуги аренды.

«В динамичном обществе люди находятся в постоянном движении, условия нашей жизни стремительно меняются. Молодежи, ведущей активный образ жизни, владение автомобилем кажется уже не преимуществом, скорее дорогостоящим и затяжным, то есть обременительным обязательством. И это неудивительно, ведь владение автомобилем связано с целым списком забот и обязанностей: страхование, техническое обслуживание, ремонт», — говорит Эгерт Кивисаар, представитель компании MyBee, занимающейся долгосрочной арендой автомобилей.

Теперь вместо собственного автомобиля все с большим удовольствием используется альтернативный транспорт, например такси, прокат велосипедов и электросамокатов, каршеринг и прокат или аренда автомобилей. Услуги MyBee нацелены именно на то, чтобы предложить больше комфорта при меньших усилиях. «Люди понимают, что аренда автомобиля — это услуга мобильности, а автомобиль не обязан быть собственным. В период нарастающего темпа инфляции люди пересматривают расходы, связанные с передвижением, ищут альтернативы», — говорит Кивисаар.

Он добавил, что в последние пять лет компании столкнулись с пандемией, перебоями в поставках автомобилей, инфляцией, ростом Euribor и нестабильной экономической ситуацией. Все это создало неопределенность, заставив и предпринимателей пересмотреть свои расходы и отдать приоритет тем финансовым обязательствам, которые могут быть рассрочены на длительный период.

Основные плюсы аренды автомобилей в MyBee

1. Оперативность. Получение автомобиля в день запроса.

2. Ценообразование. Фиксированная, то есть неизменная на протяжении срока заказа, арендная плата.

3. Никаких лишних забот. Все обслуживание автомобиля включено в стоимость, но если клиент хочет заниматься им самостоятельно, он может отказаться от некоторых услуг.

Аренда под заказ обеспечит нужным автомобилем в тот же день

Эксперты прогнозируют существенные изменения в европейском автомобильном секторе. К 2025 году примерно 38% всех зарегистрированных транспортных средств будут предназначены для аренды и проката. Автомобилисты все чаще отказываются от собственности на транспортное средство, ведь автомобиль – один из самых дорогих потребительских товаров. «В Эстонии и странах Балтии эта тенденция прослеживается очень четко. Все большую популярность приобретают каршеринг (для краткосрочного использования) и аренда (для повседневного использования). Автомобилистам больше не приходится беспокоиться о переменных расходах из-за роста процентных ставок по лизингу и стоимости необходимого техобслуживания. Клиенты ценят возможность менять автомобили согласно меняющимся потребностям, таким как прибавление в семье или переезд за город. «Чартерная аренда позволяет им жить по-своему, гибко и рассрочить четкую сумму на длительный период времени», — объясняет Кивисаар.

По его словам, готовность людей пользоваться услугой аренды вместо приобретения автомобиля в собственность зависит от культурных различий, личного графика, привычек, гибкости и готовности заботиться об автомобиле. «Аренда под заказ предназначена тем, кто хочет ездить на качественном транспортном средстве, но не согласен вкладывать массу времени и денег в его обслуживание, а также готов легко и быстро легко заменить его при необходимости. Этим людям больше не нужно беспокоиться о техобслуживании, страховках, замене шин и других вопросах обслуживания. А в случае изменения потребностей, например, при увеличении семьи, когда понадобится автомобиль побольше, не придется хлопотать, продавая старый автомобиль и покупая новый. Арендодатель просто предлагает другую модель».

Самое главное в услуге MyBee — комфорт: доставка автомобиля, простое платежное решение и доступ к первоклассным продуктам и услугам. MyBee действительно доставляет автомобиль клиенту за дополнительную плату. Арендный автомобиль дает пользователям свободу, гибкость и возможность эффективно планировать свои финансы.