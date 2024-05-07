Алёна Малетс: найди себе то, что нужно, быстро и удобно

Бывший игрок сборной Эстонии по женскому футболу и мама троих детей Алёна Малетс создала веб-сайт EasyFind, где компании и частные лиц могут рекламировать свои услуги и продукты. Кроме того, там можно делиться информацией о различных скидках, акциях, предложениях и обновлениях.
- Алёна Малетс, создательница EasyFind: «Мне кажется, что так много интересного не раскрыто, о чем люди даже не знают, и сайт EasyFind достаточно легкий способ себя показать».
Сайт не сразу откроется, сперва будет время просто добавиться, а где-то через месяц сайт будет доступен всем и что это абсолютно бесплатно. Сайт будет работать на трёх языках – английском, русском и эстонском.
Идея запустить в Эстонии свой сайт пришла во время просмотра фильма про создание Amazon. Amazon – это одна из лучших площадок для продажи товаров и самая крупная – каждый месяц ею пользуются полтора миллиарда человек. С появлением интернет-торговли наши потребительские привычки изменились – мы можем купить все, что угодно, не покидая комнаты.
Раньше, чтобы купить одежду, обувь, технику и хозяйственные вещи, приходилось ехать в магазин, тратить время на поиск нужных вещей, а потом своими силами доставлять их домой. Теперь все необходимое можно выбрать, не выходя из дома. Алёна привела в пример свой опыт, когда она ищет что-то для детей или дома, и на это уходит много времени, и тяжело найти то, что нужно. «Мне самой не хватает такого места, где можно было бы найти все – кружки и мероприятия для детей, что-то для себя или для дома. И не так, что ты по всему интернету, по Google, по Facebook, по Instagram, везде пытаешься чего-то найти», – сказала Алёна.
По ее словам, для детей на сайте будет отдельный параллельный мир – отдельно услуги, товары, мероприятия. Для компаний все будет очень удобно – для каждого будет свой кабинет, где предприниматели смогут быстро сами добавлять свои товары и услуги в различных форматах, таким образом без особых вложений рекламируя себя. Также будет возможность выставить короткометражное видео про свою услугу или товар.
Для продавцов предусмотрена месячная оплата, и она не будет привязана к количеству выставленных услуг или товаров. Для первых клиентов Алёна обещает скидку. По ее словам, она хочет сделать все максимально просто, удобно и эффективно. Будет возможность ставить рейтинги, оставлять комментарии и обратную связь.
На сайте можно будет подписаться на услуги, которые вас интересуют. Если какая-то интересующая вас фирма выставляет что-то новое, на э-мейл будет сразу приходить уведомление.
«Суть данного сайта – упростить всем жизнь. Для предпринимателей это хороший шанс показать себя, для обычного человека облегчить поиск информации. Но и каждый предприниматель порой становится человеком, которому надо что-то найти. Поэтому все друг другу могут быть полезны», – сказала Алёна.
По ее словам, преимущество сайта будет в том, что, во-первых, это будет дешево. Во-вторых, это абсолютно бесплатно для обычного человека. «Если ты себя поставишь на наш сайт как продавец, то тебя будет легко найти, и в принципе вся Эстония может o тебе узнать, – пояснила Алёна. – Мне кажется, что так много интересного не раскрыто, о чем люди даже не знают, и сайт EasyFind достаточно легкий способ себя показать».
Плюсы работы с EasyFind:
- Простота, удобство, легкость
- Платформу можно использовать вместо создания собственного сайта
- Платформа сама привлекает лояльную аудиторию
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