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  • ST
  • 31.10.24, 12:00

Алёна Малетс: найди себе то, что нужно, быстро и удобно

Бывший игрок сборной Эстонии по женскому футболу и мама троих детей Алёна Малетс создала веб-сайт EasyFind, где компании и частные лиц могут рекламировать свои услуги и продукты. Кроме того, там можно делиться информацией о различных скидках, акциях, предложениях и обновлениях.
Алёна Малетс, создательница EasyFind: «Мне кажется, что так много интересного не раскрыто, о чем люди даже не знают, и сайт EasyFind достаточно легкий способ себя показать».
  • Алёна Малетс, создательница EasyFind: «Мне кажется, что так много интересного не раскрыто, о чем люди даже не знают, и сайт EasyFind достаточно легкий способ себя показать».
Сайт не сразу откроется, сперва будет время просто добавиться, а где-то через месяц сайт будет доступен всем и что это абсолютно бесплатно. Сайт будет работать на трёх языках английском, русском и эстонском.
Идея запустить в Эстонии свой сайт пришла во время просмотра фильма про создание Amazon. Amazon это одна из лучших площадок для продажи товаров и самая крупная – каждый месяц ею пользуются полтора миллиарда человек. С появлением интернет-торговли наши потребительские привычки изменились – мы можем купить все, что угодно, не покидая комнаты.
Раньше, чтобы купить одежду, обувь, технику и хозяйственные вещи, приходилось ехать в магазин, тратить время на поиск нужных вещей, а потом своими силами доставлять их домой. Теперь все необходимое можно выбрать, не выходя из дома. Алёна привела в пример свой опыт, когда она ищет что-то для детей или дома, и на это уходит много времени, и тяжело найти то, что нужно. «Мне самой не хватает такого места, где можно было бы найти все кружки и мероприятия для детей, что-то для себя или для дома. И не так, что ты по всему интернету, по Google, по Facebook, по Instagram, везде пытаешься чего-то найти», сказала Алёна.
По ее словам, для детей на сайте будет отдельный параллельный мир отдельно услуги, товары, мероприятия. Для компаний все будет очень удобно для каждого будет свой кабинет, где предприниматели смогут быстро сами добавлять свои товары и услуги в различных форматах, таким образом без особых вложений рекламируя себя. Также будет возможность выставить короткометражное видео про свою услугу или товар.
Для продавцов предусмотрена месячная оплата, и она не будет привязана к количеству выставленных услуг или товаров. Для первых клиентов Алёна обещает скидку. По ее словам, она хочет сделать все максимально просто, удобно и эффективно. Будет возможность ставить рейтинги, оставлять комментарии и обратную связь.
На сайте можно будет подписаться на услуги, которые вас интересуют. Если какая-то интересующая вас фирма выставляет что-то новое, на э-мейл будет сразу приходить уведомление.
«Суть данного сайта упростить всем жизнь. Для предпринимателей это хороший шанс показать себя, для обычного человека облегчить поиск информации. Но и каждый предприниматель порой становится человеком, которому надо что-то найти. Поэтому все друг другу могут быть полезны», сказала Алёна.
По ее словам, преимущество сайта будет в том, что, во-первых, это будет дешево. Во-вторых, это абсолютно бесплатно для обычного человека. «Если ты себя поставишь на наш сайт как продавец, то тебя будет легко найти, и в принципе вся Эстония может o тебе узнать, пояснила Алёна. Мне кажется, что так много интересного не раскрыто, о чем люди даже не знают, и сайт EasyFind достаточно легкий способ себя показать».
Плюсы работы с EasyFind:
  • Простота, удобство, легкость
  • Платформу можно использовать вместо создания собственного сайта
  • Платформа сама привлекает лояльную аудиторию

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