Назад ST 23.10.24, 11:15 Адвокатское бюро TARK: для обеспечения безопасности данных может потребоваться профессиональная помощь Располагающие конфиденциальными данными клиентов адвокатские бюро постоянно находятся в сфере интереса киберпреступников, поэтому адвокатура требует, чтобы кибербезопасность у них была на самом высоком уровне. Управляющий партнер адвокатского бюро TARK Тыну Тарк считает: чтобы требования действительно соблюдались, а осведомленность сотрудников повышалась, разумно привлекать специалистов.

Advokaadibüroo TARK juhtivpartner Tanel Tark.

«В адвокатских бюро крайне важно, чтобы все клиентские данные были надежно защищены. Мы всегда уделяли этому большое внимание и применяли строгие меры безопасности, но в какой-то момент адвокатура представила детальные инструкции в отношении того, как должна быть обеспечена кибербезопасность, а также какие процедуры и системы необходимо внедрить для этого в ИТ-решения», - рассказал Тыну Тарк. Он отметил, что, поскольку процедуры были описаны очень подробно и некоторые из них оказалось трудно понять человеку, не имеющему опыта работы в сфере ИТ, было решено обратиться за профессиональной помощью, и компания связалась с Telia.

Помимо услуги управления ИТ , TARK также использует услугу управления рабочими местами для бизнес-клиентов Telia и облачные решения Microsoft 365 . Последнее оказалось особенно полезным, поскольку за короткое время бюро несколько раз переезжало с места на место, и эти решения позволили сделать переезды максимально гладкими, сохраняя безопасность всех данных.

«Облачный сервис Microsoft является основой для динамичной работы. Уровень лицензии можно повысить со стандартного до премиум-класса, что, среди прочего, включает анализ документов, предотвращающий отправку конфиденциальной информации и тем самым снижающий вероятность утечки персональных данных», - рассказал Ристо Поммер, предоставляющий адвокатскому бюро TARK услуги управления ИТ Telia.

Помимо безопасности ИТ-систем, нельзя забывать о повышении осведомленности сотрудников

Хотя бюро TARK пока не подвергалось кибератакам, угроза остается реальной. По словам Поммера, логи защищающего от кибератак файрвола показывают, что попытки получить доступ к данным бюро с использованием различных учетных записей происходят постоянно.

«Удивительно, что к нам проявляют столько интереса», - отметил Тарк, добавив, что осознание угрозы – первый шаг, и следует учитывать, что риски не исчезают, а лишь растут.

Не менее важным аспектом обеспечения кибербезопасности является ознакомление сотрудников с внедряемыми процедурами. «В противном случае от любых мер может быть мало толку. Это не наша основная деятельность и нельзя ожидать, что все сотрудники окажутся большими специалистами по кибербезопасности», - пояснил Тарк. Для повышения осведомленности компания провела несколько тренингов. « Teliaтакже предлагает онлайн-курсы , которое сотрудники могут просматривать самостоятельно. Это хорошая возможность быть в курсе событий в области кибербезопасности и повышать осведомленность», - порекомендовал Тарк.

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