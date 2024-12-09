Назад ST 09.12.24, 08:00 Wallester объединяется с Naerata Ometi для помощи семьям в Эстонии Многие семьи в Эстонии порой оказываются в сложных жизненных обстоятельствах. Но даже небольшая помощь способна существенно облегчить их положение и дать надежду на лучшее. В этом году компания Wallester присоединилась к важной благотворительной инициативе, став партнером фонда Naerata Ometi . Миссия этой организации проста – не оставлять людей наедине с их бедами.

Социальная ответственность в действии

Сотрудничество с Naerata Ometi стало для Wallester значимым проявлением социальной ответственности. Ежемесячные финансовые взносы компании позволяют фонду осуществлять ключевые программы: покрывать расходы на медицинское лечение и реабилитацию, а также оказывать помощь семьям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях.

С 2009 года Naerata Ometi последовательно реализует множество важных проектов, направленных на поддержку наиболее уязвимых групп населения в Эстонии. Особое место среди них занимает “Рождественская улыбка” – кампания, которая выходит далеко за рамки простой благотворительности. Это больше, чем просто вручение подарков – это создание атмосферы надежды и искренняя помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Сотрудничество и внимание позволяют людям справляться с трудностями и находить опору в сложные моменты.

Деятельность фонда охватывает множество важнейших направлений:

Комплексная поддержка детей с особыми потребностями и их семей.

Преодоление финансовых кризисов путем точечной адресной помощи.

Организация медицинского лечения и реабилитационных программ.

Масштабная кампания, направленная на развитие социальной осознанности.

Перемены начинаются с конкретных шагов

Сергей Астафьев, соучредитель и генеральный директор Wallester , так характеризует партнерство с Naerata Ometi: “Нашей целью является не просто оказание финансовой помощи семьям в Эстонии. Мы хотим вернуть людям веру в добро, поддержать их в самые трудные моменты. Каждая счастливая семья и каждая детская улыбка – это истинная ценность, в которую мы вкладываемся".

Участие доступно каждому

Цель этого сотрудничества – вдохновить эстонские компании поддержать тех, кто в этом нуждается. Присоединиться к инициативам Naerata Ometi может каждый. Вот несколько простых вариантов:

Вовлечение сотрудников : Волонтерство, пожертвования, организация благотворительных мероприятий – любой вклад значим.

: Волонтерство, пожертвования, организация благотворительных мероприятий – любой вклад значим. Целевая поддержка : Выбирайте конкретные инициативы, которые резонируют с ценностями вашей компании.

: Выбирайте конкретные инициативы, которые резонируют с ценностями вашей компании. Финансовый вклад: Даже небольшой взнос может стать решающим для нуждающейся семьи в критический момент.

Подробнее о том, как можно присоединиться к проектам организации, вы можете узнать на официальном сайте Naerata Ometi