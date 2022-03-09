Деловые Ведомости 09.03.2022

Рынки остаются под прессингом большого числа негативных факторов

После вчерашнего очередного серьезного падения сегодня рынки продолжают оставаться под давлением и пока не могут выбраться в зеленую зону.

После вчерашнего очередного серьезного падения сегодня рынки продолжают оставаться под давлением и пока не могут выбраться в зеленую зону.