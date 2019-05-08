Мусаров: я могу опровергнуть каждую строчку из статьи Äripäev

«Я могу опровергать каждую строчку из статьи Äripäev, - сказал Мусаров ДВ. – Наше предприятие работает уже 25 лет. 25 лет назад я был порядочным бизнесменом. Ничего плохого о себе ни от кого не слышал. И вдруг внезапно я превратился в вора, мошенника, негодяя или ещё кого-то там. Как такое может быть?»

Владелец Uvic Александр Мусаров считает, что обвинения против него не соответствуют действительности и являются частью информационной кампании, направленной на то, чтобы добиться банкротства Uvic.