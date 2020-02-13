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Николай Дегтяренко: это не интервью, а допрос

Ида-вируская компания NV Trade OÜ, принадлежащая депутату маардуского горсобрания Николаю Дегтяренко, победила в ТОПе газелей, став самым быстрорастущим предприятием страны. Дегтяренко рассказал ДВ, что фирма занимается продажей продуктов сланцехимии, однако на дополнительные вопросы отвечать отказался и попросил прервать интервью.