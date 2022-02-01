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    Яника Мерило: хулиганство - это образ жизни

    В гостях у подкаста "Деловые люди" побывала Яника Мерило - человек, за которым в Украине прочно закрепился ярлык "эстонской реформаторки". Уже несколько лет она помогает Украине вводить электронные государственные услуги как в Эстонии.

    Отец Яники Мерило украинец, мать - эстонка, детство она провела в Эстонии, юность - в Финляндии, а в последние годы тесно связана с Украиной, где за последние шесть лет успела поработать советницей при четырех министрах и нескольких городских администрациях. Сейчас она работает советником министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.
    Недавно Мерило вернулась в Эстонию, где заняла должность руководителя по коммуникациям стартап-биржи Funderbeam, не оставив сотрудничества с украинским министерством и продолжив работать в ИТ-компании ELEKS.
    При этом Мерило управляет благотворительными проектами, выпускает книги, пишет стихи и инвестирует в стартапы.
    "Мне кажется, делать нестандартные ходы - это образ жизни", - говорит Мерило. Какие именно нестандартные ходы она сделала и продолжает делать в собственной жизни - слушайте в подкасте ДВ.

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Яника Мерило: хулиганство - это образ жизни
В гостях у подкаста "Деловые люди" побывала Яника Мерило - человек, за которым в Украине прочно закрепился ярлык "эстонской реформаторки". Уже несколько лет она помогает Украине вводить электронные государственные услуги как в Эстонии.
В гостях у подкаста "Деловые люди" побывала Яника Мерило - человек, за которым в Украине прочно закрепился ярлык "эстонской реформаторки". Уже несколько лет она помогает Украине вводить электронные государственные услуги как в Эстонии.
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