    Основатель театральной студии ArtCherдак Иван Алексеев: бизнес - это творчество

    Бизнес профессионального актера Ивана Алексеева начался с жалобы - если не нравится директор студии, сделай свою, посоветовали ему ученики.

    Сейчас у таллиннского ArtCherдака сотни учеников и несколько масштабных проектов в планах: закрытый клуб, собственные спектакли и международный фестиваль любительских театров.
    О том, какие ошибки были на этом пути, почему страх - это хорошо и чем помогает актерский талант предпринимателю, Иван рассказал в подкасте «Деловые люди».
    «Я так скажу: бизнес - это творчество. Все предприниматели - это творцы. Ведь не было ничего. Была какая-то идея и захотелось ее реализовать. Что это, если не творчество?», -говорит Алексеев.

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