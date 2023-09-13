Интервью

Екатерина Мереминская

13 сентября 2023 в 18:30









Основатель театральной студии ArtCherдак Иван Алексеев: бизнес - это творчество

Бизнес профессионального актера Ивана Алексеева начался с жалобы - если не нравится директор студии, сделай свою, посоветовали ему ученики.

Сейчас у таллиннского ArtCherдака сотни учеников и несколько масштабных проектов в планах: закрытый клуб, собственные спектакли и международный фестиваль любительских театров.

О том, какие ошибки были на этом пути, почему страх - это хорошо и чем помогает актерский талант предпринимателю, Иван рассказал в подкасте «Деловые люди».

«Я так скажу: бизнес - это творчество. Все предприниматели - это творцы. Ведь не было ничего. Была какая-то идея и захотелось ее реализовать. Что это, если не творчество?», -говорит Алексеев.