Инвестор Тоомас: решение по Virši принято

Фото: Анти Веэрмаа

С точки зрения мультипликаторов, акция кажется привлекательной, но к латвийской бирже я отношусь с настороженностью. Да и провал подписки на акции DelfinGroup уверенности не добавляет.

В этом нескончаемом потоке IPO я наконец взял в руки проспект латвийской компании Virši. Участие в подписке у меня вызывает двоякие чувства. С одной стороны, мультипликаторы выглядят очень привлекательными, в то же время последний пример IPO на Рижской бирже вызывает сомнения. К тому же на Рижской бирже есть еще минус - низкая ликвидность и небольшой интерес у местных инвесторов к рынку, что выражается в низких дневных оборотах биржи.