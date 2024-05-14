Инвестор Тоомас: все, ухожу из Mintos

Приходится потрудиться, чтобы найти хорошие предложения в краудфандинге, но, учитывая риск, процентная ставка оставляет желать лучшего. Фото: Анти Веэрмаа

Долгое время в моей голове крутилась мысль о том, что, возможно, мне стоит отказаться от Mintos. И, наконец, я решился на этот шаг.

Я просто не могу, не хочу и мне лень каждый день заходить на портал, чтобы посмотреть, как там ситуация с процентами, а доверять автоматике Mintos нет смысла – с ними еще нужно разобраться, иначе они автоматизируют все так, что деньги уходят в бог знает какие кредитные конторы. К счастью, кредитные фирмы приняли решение за меня, выкупив у меня кредиты с высокими процентами.