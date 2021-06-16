Международный концерн вчинил миллионный иск бывшему главе эстонской «дочки»

BE Group AS, дочерняя фирма BE Group, занимается оптовой продажей металлов в Маарду Фото: BE Group AS

Шведский оптовый продавец металла BE Group требует от бывшего главы своей эстонской "дочки" Александера Нейланда 1,1 миллиона евро, утверждая, что именно такой ущерб тот нанес предприятию. Нейланд отказывается брать ответственность на себя, а в июле по данному спору будет вынесено решение суда.

Александер Нейланд возглавлял фирму BE Group AS тринадцать лет, до лета 2018 года. В течение этого времени предприятие долго сотрудничало с компанией AK-Eksport OÜ, принадлежавшей Арви Кивиранду. AK-Eksport производила металлоизделия (которые с основном продавала финским клиентам), а BE Group снабжала ее металлом. Отношения BE между Group и AK-Eksport были с самого начала не самыми лучшими, однако бизнес так или иначе работал.