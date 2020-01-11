Выборы - слишком серьёзное дело, чтобы на них не шутить

Один из эффективных инструментов Дональда Трампа – умение говорить несерьёзно о серьёзных вещах, считает журналист ДВ Ярослав Тавгень.

Публичные выступления у президента США Дональда Трампа бывают разными. Когда на одном из заседаний ООН он читал речь с телетекста, спать хотелось всем (в первую очередь – самому выступающему). Когда он провёл в Хельсинки пресс-конференцию с Владимиром Путиным то наговорил на ней такого, что в твиттере набрал популярность хэштег #treason (государственная измена).