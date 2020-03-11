Профессор Ю. Д. Филиппов – один из основателей экономического факультета Тартуского университета

Летом этого года исполняется 100 лет со дня создания при юридическом факультете Тартуского университета коммерческого отделения, положившего начало экономическому образованию в Эстонии. Одним из его основателей по праву является известный сегодня лишь узкому кругу специалистов русский ученый Юрий Дмитриевич Филиппов (1867-1926). Им внесён весомый вклад в организацию подготовки национальных кадров, его труды по экономической политике, биржам, банкам, торговле и сегодня остаются востребованными. Изучая их, мы не только лучше узнаем свою историю, но и, по существу, самих себя.

Ю. Д. Филиппов относится к числу тех российских ученых, которые после Октябрьской революции были вынуждены покинуть Родину и искать убежище за рубежом. После окончания юридического факультета Петербургского университета он много лет работал в Правительствующем Сенате, в министерстве торговли и промышленности Российской империи, был одним из директоров «Архангельско-Мурманского срочного пароходства», читал лекции в Петербургском политехническом институте, подготовил более 25 книг по праву и экономическим вопросам. Изданный им в соавторстве с А. Ф. Волковым «Словарь юридических и государственных наук» и сегодня считается одним из авторитетных источников дореволюционного права России.