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Либман: кандидатуру Ратаса не поддержал бы никто, кроме центристов

Юри Ратас. Фото: Andras Kralla

Чем бОльшая неопределенность царит в партийных кругах по поводу кандидата в президенты, тем выше вероятность второго срока действующего главы государства, считает политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.