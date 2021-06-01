dv.ee • 1 июня 2021 в 13:42
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Политика

Либман: кандидатуру Ратаса не поддержал бы никто, кроме центристов

Юри Ратас.   Фото: Andras Kralla

Чем бОльшая неопределенность царит в партийных кругах по поводу кандидата в президенты, тем выше вероятность второго срока действующего главы государства, считает политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

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