Военный блог Райво Варе: на небе экономики грозные тучи. Портовые города Эстонии под угрозой

Издания Äripäev и Деловые ведомости будут публиковать аналитический блог обозревателя Райво Варе, материалы которого посвящены влиянию войны в Украине на экономическую среду. Первый пост блога - об ущербе, нанесенном украинской инфраструктуре, о роли эстонских предпринимателей в восстановлении Украины и об угрожающей Европе стагнации.
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