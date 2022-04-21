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    Военный блог Райво Варе: на небе экономики грозные тучи. Портовые города Эстонии под угрозой

    Разрушенный мост в ГостомелеФото: Zuma/Scanpix

    Издания Äripäev и Деловые ведомости будут публиковать аналитический блог обозревателя Райво Варе, материалы которого посвящены влиянию войны в Украине на экономическую среду. Первый пост блога - об ущербе, нанесенном украинской инфраструктуре, о роли эстонских предпринимателей в восстановлении Украины и об угрожающей Европе стагнации.

    Украина объявила о размерах ущерба, который понесла инфраструктура страны из-за российских бомбардировок, обстрелов и прочей разрушительной деятельности. До сих пор публиковались данные об общем военном ущербе, достигавшем суммы от 500 млрд. долларов до 1 трлн. долларов США. Там, видимо, учитывалось все разрушенное, в т.ч. жилой фонд, и в какой-то степени людские потери. Нынешняя оценка касается только гражданской инфраструктуры.

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    Военный блог Райво Варе: на небе экономики грозные тучи. Портовые города Эстонии под угрозой
    Издания Äripäev и Деловые ведомости будут публиковать аналитический блог обозревателя Райво Варе, материалы которого посвящены влиянию войны в Украине на экономическую среду. Первый пост блога - об ущербе, нанесенном украинской инфраструктуре, о роли эстонских предпринимателей в восстановлении Украины и об угрожающей Европе стагнации.
    Издания Äripäev и Деловые ведомости будут публиковать аналитический блог обозревателя Райво Варе, материалы которого посвящены влиянию войны в Украине на экономическую среду. Первый пост блога - об ущербе, нанесенном украинской инфраструктуре, о роли эстонских предпринимателей в восстановлении Украины и об угрожающей Европе стагнации.
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