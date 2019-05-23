Кристьян Пруул • 23 мая 2019
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Биржевые предприятия более не смогут скрывать зарплаты руководителей
Желание биржевых предприятий скрывать выплаты представителям руководящего звена - печально известный факт, однако этому пришел конец.
Собрание акционеров Tallink. На переднем плане члены правления предприятия Пирет Мюрк-Дюбуа и Пааво Ныгене Фото: Лийз Трейманн
В четверг правительство одобрило законопроект, который обязывает котируемые на бирже предприятия обнародовать как политику заработных плат руководству, так и то, сколько и кому было выплачено денег.