Биржевые предприятия более не смогут скрывать зарплаты руководителей

Желание биржевых предприятий скрывать выплаты представителям руководящего звена - печально известный факт, однако этому пришел конец.

Собрание акционеров Tallink. На переднем плане члены правления предприятия Пирет Мюрк-Дюбуа и Пааво Ныгене Фото: Лийз Трейманн

В четверг правительство одобрило законопроект, который обязывает котируемые на бирже предприятия обнародовать как политику заработных плат руководству, так и то, сколько и кому было выплачено денег.