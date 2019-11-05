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У выступавшего против повышения цен Eesti Post депутата свои интересы

Председатель финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Кокк Фото: Рауль Меэ

Председатель финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Кокк (партия Isamaa) активно занимается решением проблемы доставки периодики. При этом политику принадлежит крупная доля акций компании AS Seitung, издающей йыгеваскую уездную газету Vooremaa.

Например, 14 октября Кокк объявил, что по просьбе Эстонского союза медиапредприятий будет организован круглый стол для решения проблемы доставки периодики на дом, который состоялся 23 октября.