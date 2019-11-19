Пилле Иваск • 19 ноября 2019
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Жесткая конкуренция на кинорынке Эстонии
Сфера кинопроката полнится слухами, а конкуренция становится все более жестокой.
Совладелец и руководитель Cinamon Holdings OÜ Татьяна Толстая во время ремонта кионтеатра "Космос" в 2014 году. Фото: Eiko Kink
Судя по разговорам, дошедшим до Äripäev, для сетей кинотеатров наступили сложные времена. Татьяна Толстая, которая руководит Cinamon - третьей по величине сети кинотеатров в Эстонии - отозвалась о происходящем на кинорынке эмоционально: «Это война!».
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