Только для подписчиков

Жесткая конкуренция на кинорынке Эстонии

Сфера кинопроката полнится слухами, а конкуренция становится все более жестокой.

Совладелец и руководитель Cinamon Holdings OÜ Татьяна Толстая во время ремонта кионтеатра "Космос" в 2014 году. Фото: Eiko Kink

Судя по разговорам, дошедшим до Äripäev, для сетей кинотеатров наступили сложные времена. Татьяна Толстая, которая руководит Cinamon - третьей по величине сети кинотеатров в Эстонии - отозвалась о происходящем на кинорынке эмоционально: «Это война!».