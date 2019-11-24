Министерство образования выплатит сотрудникам премии за хорошую работу на сумму 250 000 евро

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Три четверти работников Министерства образования и науки получат в этом году премии, в основном в размере от 1000 до 2000 евро, за хорошие результаты в работе.

Достойными премии были признаны в общей сложности более 150 из 200 работников министерства, а предусмотренные на эти цели 250 000 евро были запланированы в бюджете заранее, сообщил в воскресенье портал ERR.ee.

Самую большую премию (7700 евро) получит глава отдела общего образования Михкель Ребане за результативное и качественное выполнение должностных обязанностей. По 4000 евро назначены канцлеру министерства Марту Лайдметсу и вице-канцлеру Индреку Рейманду. Еще 3000 евро получит один из советников министра.

Размер самой маленькой премии составил 300 евро, ее получат советник по юридическим вопросам, эксперт по финансовому учету и юрист.