Министерство компенсировало чиновнику расходы за неофициальный визит

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Postimees пишет, что вице-канцлер Министерства экономики и коммуникации (МЭК) Вильяр Луби провел за счет налогоплательщиков несколько летних дней на Бермудских островах в рамках визита, который не значился официальным: чиновника туда не приглашали, и его не направляло на Бермуды ни одно госучреждение.

"Приглашение поучаствовать в рабочем визите на Бермудах поступило от Trinidad Wiseman OÜ, которое получило контакт от Центра зарубежных инвестиций EAS", - сообщила Postimees пресс-секретарь МЭК Кристийн Йетс и отметила, что расходы на трехдневный визит составили 2110,9 евро. Луби сам заплатил за билеты на самолет и оплатил жилье, и потом ему компенсировали расходы.

В министерстве обратили внимание на то, что представление Эстонии за границей, поиск иностранных инвесторов и партнеров - важная часть работы вице-канцлера.