Сколько различные регионы и секторы вкладывают в ВВП Эстонии?

По данным Департамента статистики, в 2018 году 65% общей добавленной стоимости было создано в Харьюском уезде, однако другие уезды государства постепенно приближаются к показателям Харьюмаа.

В 2018 году ВВП Эстонии составил в текущих ценах 26 миллиардов евро. Доля Харьюского уезда составила 17 миллиардов евро, из которой в свою очередь 14 миллиардов - доля Таллинна. Вслед за Харьюским уездом следуют Тартуский и Ида-Вируский уезды - их доля в ВВП составляет 10% и 6% соответственно. Наименьшие показатели были у Хийуского и Пылваского уездов - менее одного процента в ВВП Эстонии.