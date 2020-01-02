Производительность пенсионных фондов была высокой

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Из 23 пенсионных фондов лучшие показатели были у четырех индексных фондов, пишет Rus.Postimees.

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Самую высокую производительность – 27,4 процента – показал пенсионный фонд Swedbank K1990-1999, который предназначен для людей, родившихся в период с 1990 по 1999 год. Среди индексных фондов самый скромные показатели были у фонда Tuleva.

Среди управляемых фондов в прошлом году большей производительностью мог похвастаться пенсионный фонд Luminor A Pluss (20,7 процента). Самая низкая производительность среди консервативных фондов была у LHV S и XS (в обоих случаях 1,3 процента).