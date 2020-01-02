Витсур: дети не решат проблем пенсионной системы

Бывший экономический аналитик LHV и нынешний экономический советник президента Хейдо Витсур. Фото: Андрес Хаабу

Бывший экономический аналитик LHV и нынешний экономический советник президента Хейдо Витсур считает, что реформа обязательной накопительной пенсии плохо подготовлена.

По словам Витсура, самое главное в реформе - это объяснить, зачем она нужна, и на достижение каких целей она направлена. По оценке Витсура, если это не понятно, то реформа плохо подготовлена, а значит и реализовывать ее не разумно.