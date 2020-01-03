Счёт за электричество привёл компанию к санации

Eesti Energia потребовала банкротства компании OÜ AquaMyk, занимающейся выращиванием форели. Причина – задолженность за электричество.

AquaMyk подала ходатайство о санации, которое удовлетворил Пярнуский уездный суд. Как пояснила его пресс-секретарь Яаника Луст, это означает, что у предприятия теперь есть 60 дней, в течение которых оно защищено от любых требований кредиторов. AquaMyk должна в течение этого времени (до 17 февраля) подать программу санации на утверждение в суд, пишет издание Meie Maa.