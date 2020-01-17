Компания Magnetic MRO начала сама обучать авиационных механиков

Находящееся в Таллиннских ангарах и предлагающее услуги полного обслуживания коммерческих самолётов предприятие Magnetic MRO в сотрудничестве с Эстонской авиационной академией снова открыло учебную программу, в рамках которой можно выучиться на авиционного механика, сообщает предприятие.

Глава Magnetic MRO Ристо Мяэотс Фото: Andras Kralla

Двухлетнее обучение на специальность авиационного механика проходит на рабочем месте под руководством ментора и не предполагает уже имеющегося образования в сфере авиации. Прием документов на учебную программу продлится до 21 января 2020 года.