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Возобновляемая энергия составила 21% совокупного потребления электроэнергии

В 2019 году ветровая энергия составила 36 процентов совокупного производства возобновляемой энергии. Фото: Лийз Трейманн

В прошлом году в Эстонии из возобновляемых источников энергии произвели 1946 гигаватт-часов электроэнергии, возобновляемая энергия составила 21 процент совокупного потребления электроэнергии, сообщил Elering.

В четвертом квартале прошлого года возобновляемая энергия составила 23,3 процента совокупного потребления энергии в Эстонии. За тот же период 2018 года этот показатель составил 18,7 процента. В четвертом квартале свою роль в большей доле возобновляемой энергии сыграли благоприятные ветровые условия и сравнительно теплая погода, сократившая объем потребления.