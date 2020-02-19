Бюро недвижимости: квартиры 80-х годов – худшие по качеству

Фото: Эрик Прозес

Фирма недвижимости LVM считает, что квартиры, построенные в 80-е годы, являются плохими по качеству и ценятся даже меньше «хрущёвок», построенных в 60-е и 70-е.

«Качество строительства в советское время было невысоким, однако те, кто строили панельные дома в 80-е, очень постарались, чтобы пробить дно в отношении нижней границы человеческих возможностей», - пишет член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг.