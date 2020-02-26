Аас: в долгосрочной перспективе у Tallinna Sadam будет время изменить свою бизнес-модель

Министр экономики Таави Аас положительно оценил планы компании Tallink и города Таллинна по реновации таллиннского Горхолла, однако влияние проекта на Таллиннский порт, мажоритарным собственником которого является государство, оценивать пока рано.

Министр экономики Таави Аас Фото: Liis Treimann

«Разумеется, в ближайшие годы не будет больших событий, и в долгосрочной перспективе у порта будет время изменить свою бизнес-модель, если это необходимо», - сказал Аас, добавив, что облагораживание набережной от Пальяссаара до Пирита - в интересах жителей и гостей города.