Кристьян Пруул • 26 февраля 2020
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Аас: в долгосрочной перспективе у Tallinna Sadam будет время изменить свою бизнес-модель
Министр экономики Таави Аас положительно оценил планы компании Tallink и города Таллинна по реновации таллиннского Горхолла, однако влияние проекта на Таллиннский порт, мажоритарным собственником которого является государство, оценивать пока рано.
«Разумеется, в ближайшие годы не будет больших событий, и в долгосрочной перспективе у порта будет время изменить свою бизнес-модель, если это необходимо», - сказал Аас, добавив, что облагораживание набережной от Пальяссаара до Пирита - в интересах жителей и гостей города.
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