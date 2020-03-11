Урмас Яагант • Аллан Раявеэ • 11 марта 2020
Новости
Только для подписчиков
Некоторые министры хотят ввести чрезвычайное положение
Сегодня стало известно, что премьер-министр Юри Ратас намерен выступить в четверг в Рийгикогу с политическим заявлением, в ходе которого объявит о создании правительственного комитета, занимающегося темой коронавируса. Если в какой-то момент правительство решит объявить чрезвычайную ситуацию, то такой комитет мог бы стать первым шагом на пути к этому.
Обновление: в четверг (12.03) вечером правительство Эстонии объявило чрезвычайное положение. Полный текст сообщения правительства читайте здесь.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!