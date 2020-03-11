Некоторые министры хотят ввести чрезвычайное положение

Сегодня стало известно, что премьер-министр Юри Ратас намерен выступить в четверг в Рийгикогу с политическим заявлением, в ходе которого объявит о создании правительственного комитета, занимающегося темой коронавируса. Если в какой-то момент правительство решит объявить чрезвычайную ситуацию, то такой комитет мог бы стать первым шагом на пути к этому.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу Фото: Andras Kralla