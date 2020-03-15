Эстония ограничивает пересечение границы

Правительство Эстонии временно восстанавливает пограничный контроль на всем протяжении государственной границы. В Эстонию в дальнейшем смогут въехать только граждане Эстонии и жители страны, имеющие вид на жительство или разрешение на проживание, например, обладатели серых паспортов. А также те иностранцы и иностранные граждане, члены семьи которых живут в Эстонии. В страну будет допущен транспорт, осуществляющий международные грузовые перевозки (в том числе продуктов и медикаментов). Кроме того, это разрешено людям, оказывающим жизненно важные услуги, например, поставщикам топлива.

На кабинетном совещании, прошедшем позно вечером в субботу, правительство решило для предотвращения распространения коронавируса временно ограничить пересечение внешней и внутренней границы Шенгенской зоны и восстановить пограничный контроль.