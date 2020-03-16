Правительство: при въезде в Эстонию человеку придется две недели провести в изоляции

С завтрашнего дня в Эстонии вводится 14-дневное ограничение на передвижение для людей, въезжающих в Эстонию. Со дня прибытия в Эстонию человеку запрещено в течение двух недель покидать место жительства или постоянного пребывания. сообщила пресс-служба правительства.

Фото: Andras Kralla / Äripaev

Покидать место жительства или постоянного пребывания в течение двух недель после прибытия человек может только по распоряжению работника здравоохранения или полиции, а также при возникновении ситуации, угрожающей жизни или здоровью.

Из ограничений на передвижение есть исключения. Например, ограничения не распространяются на дипломатов и иностранцев, въезжающих в Эстонию в рамках международного военного сотрудничества. Также на лиц, осуществляющих транспортировку товаров и сырья, международных торговых и пассажирских перевозчиков и других перечисленных в распоряжении лиц.

Меры действуют, пока распоряжение не изменится. Их необходимость оценивается каждые две недели.

Распоряжение правительства (на эстонском языке):