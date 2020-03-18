Берман: сокращения объемов не планируем

По словам владельца BLRT Grupp Федора Бермана, больше всего от текущего кризиса может пострадать направление концерна, обслуживающее круизные суда. Пока что, впрочем, ни один заказ аннулирован не был.

Владелец BLRT Grupp Федор Берман Фото: Andras Kralla

По словам Бермана, офисные сотрудники компании работают удаленно, и компания не проводит больших собраний. «Мы отменили все приемки плана, все дни качества и большие собрания», - пояснил он.