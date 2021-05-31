Кинотеатры жалуются на посещаемость

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Посещаемость кинотеатров в первую неделю после снятия очередного запрета на их работу из-за коронавируса была плохой, признал руководитель киносети Forum Cinemas Кристьян Конго.

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Входящий в Forum Cinemas кинотеатр Coca Cola Plaza на этой неделе посещали порядка 1000 человек в день, по словам Кристьяна Конго, нынешняя посещаемость в три раза меньше средней в допандемийные времена, пишет rus.err.ee.

"Надеялись, что посещаемость на первой неделе будет хотя бы в два раза меньше, чем за тот же период 2019 года, но надежды не сбылись. Возможно, до людей еще не дошла информация об открытых кинотеатрах и идущих там фильмах ", - сказал Конго.

Одной из причин он назвал ограничение, согласно которому сеансы должны заканчиваться до 10 часов вечера.