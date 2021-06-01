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ЕС запускает «паспорт вакцинации» с 1 июня

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Европейское электронное решение (EU Gateway) для взаимного признания коронавирусных сертификатов, позволяющее странам-членам ЕС взаимно признавать паспорта вакцинации, выданные другими странами, заработает с 1 июня, и Эстония рассчитывает присоединиться к нему со следующей недели, сообщает rus.err.ee.