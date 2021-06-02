Eesti Energia прекратит использование сланца на электростанциях к 2030 году

Глава Eesti Energia Хандо Суттер. Фото: Andras Kralla

Государственная энергетическая компания Eesti Energia планирует к 2030 году полностью прекратить использование горючего сланца для выработки электроэнергии, используя в дальнейшем ископаемое сырье только в своем дочернем предприятии химической промышленности Enefit Power, сообщает rus.err.ee.

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По словам главы госкомпании Хандо Суттера, в основу стратегии постепенного отказа госкомпании от сланца положена энергетическая система, основанная на возобновляемой энергии, в которой добиться углеродной нейтральности дешевле и реалистичнее всего.

Компания собирается прекратить сжигание сланца в котлах электростанций уже к 2025 году, но до 2030 года продолжит выработку электроэнергии из полукоксового газа, возникающего как побочный продукт при производстве сланцевого масла.

По словам Суттера, смена приоритетов означает рост потребности в выработке возобновляемой энергии. Планы предприятия поддержат новые парки ветрогенераторов в Тоотси, Пуртсе, Литве и Финляндии; солнечные электростанции в Польше и морской ветропарк в Рижском заливе.