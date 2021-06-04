Исследование: большинство в Эстонии никогда не слышали о пенсии работодателя

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Результаты опроса, проведённого Luminor в странах Балтии, показывают, что более половины жителей Эстонии никогда не слышали о пенсии работодателя. Это открывает перед эстонскими работодателями возможность повысить финансовую осведомлённость своих сотрудников и показать, что они заботятся о будущем своих работников, пишет пресс-служба банка.