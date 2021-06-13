"Большая семерка" обсуждает проблемы изменения климата
Третий день саммита G7, который проходит в Великобритании, посвящен обсуждению проблем, связанных с климатическими изменениями, сообщает BBC News.
Лидеры стран "большой семерки" представят планы по сокращению выбросов СО2 в атмосферу: в частности, они намерены ввести строгие ограничения в отношении угольных электростанций, передает BBC News.
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