dv.ee • 13 июня 2021 в 9:58
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"Большая семерка" обсуждает проблемы изменения климата

Третий день саммита G7, который проходит в Великобритании, посвящен обсуждению проблем, связанных с климатическими изменениями, сообщает BBC News.

Фото: LUDOVIC MARIN, AFP

Лидеры стран "большой семерки" представят планы по сокращению выбросов СО2 в атмосферу: в частности, они намерены ввести строгие ограничения в отношении угольных электростанций, передает BBC News.

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