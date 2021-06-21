Ярослав Тавгень • 21 июня 2021 в 13:14
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Госбюджет

Каллас: нельзя брать кредит на текущие расходы

Кая Каллас.  Фото: Лийз Трейманн

Во время прямой трансляции в фейсбуке один из пользователей спросил у премьер-министра Каи Каллас, насколько обоснованы сокращения госбюджета, ведь можно взять кредит и обойтись без них.

"Кредит можно взять, чтобы сделать инвестиции, - говорит Каллас. - Однако для покрытия повседневных расходов займы не берут".

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