Ярослав Тавгень • 21 июня 2021 в 13:14
Новости
Только для подписчиков
Каллас: нельзя брать кредит на текущие расходы
Во время прямой трансляции в фейсбуке один из пользователей спросил у премьер-министра Каи Каллас, насколько обоснованы сокращения госбюджета, ведь можно взять кредит и обойтись без них.
"Кредит можно взять, чтобы сделать инвестиции, - говорит Каллас. - Однако для покрытия повседневных расходов займы не берут".
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.