dv.ee • 23 июня 2021 в 9:18
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Крууда вновь признан частично виновным в налоговом мошенничестве

Оливер Крууда, бывший глава и совладелец молокоперерабатывающего предприятия Tere, вновь признан частично виновным в налоговом мошенничестве - на этот раз Таллиннским окружным судом, сообщает Äripäev.

Бизнесмен Оливер Крууда (в центре)  Фото: Лийз Трейманн

Коллегия по уголовным делам Таллиннского окружного суда признала Крууда виновным в совершении преступления в эпизоде, связанном с умышленным предоставлением ложной информации в декларациях Tere AS по налогу с оборота за март и май 2015 года.

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