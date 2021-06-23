Крууда вновь признан частично виновным в налоговом мошенничестве

Оливер Крууда, бывший глава и совладелец молокоперерабатывающего предприятия Tere, вновь признан частично виновным в налоговом мошенничестве - на этот раз Таллиннским окружным судом, сообщает Äripäev.

Бизнесмен Оливер Крууда (в центре) Фото: Лийз Трейманн

Коллегия по уголовным делам Таллиннского окружного суда признала Крууда виновным в совершении преступления в эпизоде, связанном с умышленным предоставлением ложной информации в декларациях Tere AS по налогу с оборота за март и май 2015 года.