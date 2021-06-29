Ану Йыги • 29 июня 2021 в 9:49
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Volkswagen инвестирует в Эстонию столько же, сколько само государство вкладывает в экономику
Объемы инвестиций предприятия CARIAD Estonia, основанного в Эстонии немецким автомобильным концерном Volkswagen Group, сравнимы с инвестициями в эстонскую экономику, запланированными в госбюджете страны на этот год.
Госбюджет Эстонии предусматривает, что инвестиции правительственного сектора в этом году составят 1,9 миллиарда евро. Согласно отчету о хозяйственной деятельности компании CARIAD Estonia, дочерней фирмы Volkswagen, в прошлом году она инвестировала в разработку программного обеспечения сравнимую сумму - 1,57 миллиарда евро.
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