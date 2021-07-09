Microsoft выплатит сотрудникам бонус в 1,5 тысячи долларов

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Корпорация Microsoft собирается выплатить всем сотрудникам по всему миру бонус в 1,5 тысячи долларов. Разовая выплата должна послужить знаком признания работы сотрудников «в этот уникальный и сложный год», передает «Медуза».

Бонус получат все сотрудники, кроме высшего руководства, которые работали в компании по состоянию на 31 марта 2021 года, включая сотрудников на полставки или почасовой оплате.

Всего на бонусы 175 508 сотрудникам направят около 200 миллионов долларов, что примерно соответствует доходу корпорации за два дня.

О выплатах за работу во время пандемии ранее объявили многие другие крупнейшие международные компании. Так, например, Facebook заплатил по 1000 долларов 45 тысячам сотрудников, а Amazon выделил дополнительно по 300 долларов работающим на ключевых направлениях.