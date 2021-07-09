Совладельцы крупного свечного завода продали свою долю

Тармо Мосс (слева) и Харри Юхани Аалтонен. Фото: Väinu Rozental

Владельцы Hansa Candle продали 50% акций материнской компании MCC Group AS компании Dooropener OÜ. Стоимость сделки не разглашается, пишет Postimees.

Собственником AS Hansa Candle является MCC Group AS, 50% которой принадлежит финской компании Oy Suomen Bestand. Владельцами Suomen Bestand является семья Аалтоненов. Оставшиеся 50% принадлежали Тарво и Катрин Мосс, которые решили продать свою долю Dooropener OÜ, говорится в пресс-релизе. Поскольку Харри Юхани Аалтонен является главой Dooropener, в результате сделки он, фактически, становится единственным владельцем производителя свечей.