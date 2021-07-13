Хейти Хяэль доволен продажами топлива

Хейти Хяэль

Концерн Alexela опубликовал отчёты о хозяйственной деятельности за 2020 год. По словам основного владельца Хейти Хяэля, пандемия не оказала большого влияния на концерн, и продажи топлива выросли. С другой стороны, низкие цены на нефть ухудшили результаты компании концерна, работающей в сфере сланцевой промышленности.

Оборот Alexela Varahalduse AS составил в 2020 году 320 миллионов евро, что на 40% больше, чем годом ранее. Оборот Alexela Group составил в 2020 году 197 миллионов евро, в то время как годом ранее он составлял 336 миллионов евро. Прибыль составила 11 миллионов евро (в 2019 году был убыток в 7 миллионов). Убыток Alexela Varahaldus составил 3 миллиона евро (годом ранее - прибыль 3,8 миллиона евро).