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IKEA заработала 4,5 млн евро прибыли за первый год работы в Эстонии

Иллюстративное фото. Фото: LIIS TREIMANN

Согласно годовому отчету Runikon Retail OÜ, эстонцы хорошо восприняли пункт заказа и доставки IKEA. Первый год работы компании закончился с прибылью в 4,5 млн евро, пишет Kaubandus.