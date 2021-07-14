dv.ee • 14 июля 2021 в 7:59
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IKEA заработала 4,5 млн евро прибыли за первый год работы в Эстонии

Иллюстративное фото.  Фото: LIIS TREIMANN

Согласно годовому отчету Runikon Retail OÜ, эстонцы хорошо восприняли пункт заказа и доставки IKEA. Первый год работы компании закончился с прибылью в 4,5 млн евро, пишет Kaubandus.

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