IKEA заработала 4,5 млн евро прибыли за первый год работы в Эстонии
Согласно годовому отчету Runikon Retail OÜ, эстонцы хорошо восприняли пункт заказа и доставки IKEA. Первый год работы компании закончился с прибылью в 4,5 млн евро, пишет Kaubandus.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
Статьи по теме