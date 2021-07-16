Байден и Меркель подписали «Вашингтонскую декларацию»
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель по итогам встречи подписали «Вашингтонскую декларацию», пишет Коммерсантъ.
По словам Байдена, «Вашингтонская декларация» - это документ, который подтверждает «приверженность твердым демократическим принципам» США и Германии.
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