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Байден и Меркель подписали «Вашингтонскую декларацию»

Иллюстративное фото. Фото: Scanpix

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель по итогам встречи подписали «Вашингтонскую декларацию», пишет Коммерсантъ.

По словам Байдена, «Вашингтонская декларация» - это документ, который подтверждает «приверженность твердым демократическим принципам» США и Германии.