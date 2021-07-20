Кристьян Кург • 20 июля 2021 в 13:29
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Йыелехт о планах VKG: целлюлозный завод – это недостающее звено
Целлюлозный завод, который хочет построить VKG, – это хорошее начинание, но успех проекта во многом зависит от настроя местных жителей, считает владелец и глава концерна Kaamos Кайдо Йыелехт.
«На самом деле, это как раз-таки недостающее звено в лесопромышленном комплексе Эстонии. Я в любом случае полностью поддерживаю это начинание», - сказал Йыелехт.
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