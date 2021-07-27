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Зафиксировано 193 новых случаев коронавируса
В Эстонии за минувшие сутки было сделано 3243 теста на коронавирус, из них положительный результат дали 193 теста, или 6% от общего количества.
Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Харьюмаа - 79 (из них в Таллинне – 56). В Тартумаа выявлено 39 случаев заражения, в Пярнумаа – 20.
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