СМИ: Илон Маск построит спутниковую станцию в Великобритании

Илон Маск. Фото: Shutterstock

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск планирует построить на острове Мэн спутниковую станцию, чтобы охватить широкополосной связью всю Великобританию, в частности, сельские районы на севере страны, сообщают «РИА.Новости».

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По данным газеты, система Starlink Маска находится на заключительной стадии получения разрешения на строительство станции на острове. Согласно местному регулятору связи, она уже получила разрешение на использование определенных диапазонов частот и установление оборудования на острове.

Starlink не прокомментировала эту информацию.

Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет.